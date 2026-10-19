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Intervenuto sul suo canale Youtube, Fabio Caressa ha parlato della lotta scudetto, a suo dire non per forza circoscritta a Inter e Roma. Ecco le parole di Caressa:

DAZN

"A giudicare da quello che si vede ora, forse non ci sarà un grande distacco in classifica come c'è stato l'anno scorso. Alcune squadre, magari la Lazio, magari la Roma, forse il Como, vediamo il Milan dopo il derby perché secondo me il 31 ottobre è il momento decisivo del campionato, queste squadre potrebbero rimanere in quota e dare più fastidio all'Inter"

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"La Roma ha perso una clamorosa occasione con il Real Madrid. Vi dico un paradosso: quella sconfitta arrivata in 8' ha riportato la Roma sul pianeta Terra. Avesse vinto in quel modo roboante, ci sarebbe stato anche troppo entusiasmo. Ha cambiato tanto contro il Genoa e non ha avuto ripercussioni, vuol dire che è una squadra solida, prende pochi gol.

Col Napoli sarà uno snodo importante, la Roma giocherà per rimanere lì lì fino a marzo quando poi, storicamente, le squadre di Gasp crescono. Roma e Lazio possono dare fastidio all'Inter, la Roma ha la struttura e la consapevolezza per farlo, è gasperiana al 100% e quest'anno ha anche i cambi, Castro fa un gol da giocatore superiore"