La Fiorentina ha protestato molto per il fallo non fischiato da Di Bello e non ravvisato dal VAR da cui è nato il primo gol del Como: Caressa la pensa così

Matteo Pifferi
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VIDEO / Caressa: "Ecco cosa manca al Milan. Conceicao? Quando ha vinto la Supercoppa..."

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La nuova linea arbitrale, dopo l'avvento di Orsato al posto di Rocchi, non convince tutti. E infatti non mancano le polemiche. In questa giornata di campionato, ad esempio, a finire sotto i riflettori è stato l'arbitro di Fiorentina-Como, ossia Di Bello.

Di Bello
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Anche il tecnico della Fiorentina, Paolo Vanoli, si è lamentato pubblicamente del mancato fischio dell'arbitro sul contatto tra Milla e Gonçalves che ha portato al primo gol del Como, segnato da Liberali. Di Bello non ha segnalato il fallo e non è intervenuto neanche il VAR Paterna.

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Ecco cosa ne pensa Fabio Caressa, un giudizio un po' controcorrente rispetto a quelli che pretendono un intervento più deciso da parte del VAR. CONTINUA A LEGGERE

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