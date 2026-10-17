VIDEO / Inter e Bologna senza Lautaro e Orsolini, chi gioca? Le probabili formazioni

Carlos Augusto, protagonista di un grande impatto sul match in Bologna-Inter, ha parlato anche al canale ufficiale del club nerazzurro: "La tattica è importante, ma senza cuore e la voglia di vincere le partite non funziona nulla. Oggi abbiamo dimostrato che vogliamo tornare lì in alto e difendere lo scudetto che abbiamo sul petto, siamo riusciti a far bene nel secondo tempo e usciti con una vittoria da questo stadio".

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Cosa ti chiede Chivu?"Di fare in partita ciò che facciamo in settimana. Io metto gli obiettivi dell'Inter davanti ai miei personali. Tutti vogliamo giocare, ma la nostra squadra è piena di giocatori forti e tutti dobbiamo essere pronti per fare la differenza".

Un mese importante ora."Giochiamo ogni tre giorni, dobbiamo essere tutti pronti. Arriveranno tante partite, ma stiamo lavorando bene durante la settimana. Dobbiamo fare meglio in Europa e rappresentare l'Inter nella maniera migliore possibile".