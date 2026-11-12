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Ricorso Galliani, legale Figc si autosospende dal Collegio di garanzia

In vista dell'udienza del Tribunale Federale, Valerio Pescatore, il legale scelto dalla Federcalcio nel contenzioso intentato da Adriano Galliani sulla nomina della commissione di verifica delle candidature, si è autosospeso - apprende l'ANSA - dal ruolo di componente del Collegio di garanzia dello sport presso il Coni.

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Perché Pescatore si autosospende

Una decisione presa a tutela della Figc e del Coni, alla luce delle polemiche sollevate in queste ore per il presunto conflitto di interessi e l'incompatibilità tra il ruolo di difensore di una delle parti e quello di giudice dell'organismo di giustizia sportiva.

Il TFN deve decidere domani in merito al ricorso di Galliani, candidato con Giovanni Malagò alla presidenza della federcalcio (assemblea elettiva fissata per il 14 dicembre).

(Fonte: ANSA)