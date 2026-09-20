VIDEO / Mourinho show in conferenza: "Saranno felici i vertici arbitrali perché..."

Dopo l'episodio che ha visto protagonisti alcuni dei tifosi presenti in curva in occasione del minuto di silenzio in memoria di Sandro Mazzola, la Juventus non ci sta.

Alcuni spettatore hanno deciso di voltarsi durante il minuto di silenzio e di cantatare cori: il club bianconero ha diramato una nota attraverso i canali ufficiali al termine della sfida contro l'Atalanta, vinta col risultato di 2-0.

Il comunicato della Juventus

"Non c’è rivalità che possa giustificare la mancanza di rispetto durante un minuto di silenzio.

Onorare la memoria e unirsi nel ricordo durante i momenti di commemorazione rappresenta una responsabilità comune che trascende appartenenze e colori".