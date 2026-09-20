Dopo quanto accaduto durante il minuto di silenzio in memoria della leggenda dell’Inter, il club bianconero prende posizione con un comunicato ufficiale
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Dopo l'episodio che ha visto protagonisti alcuni dei tifosi presenti in curva in occasione del minuto di silenzio in memoria di Sandro Mazzola, la Juventus non ci sta.
Alcuni spettatore hanno deciso di voltarsi durante il minuto di silenzio e di cantatare cori: il club bianconero ha diramato una nota attraverso i canali ufficiali al termine della sfida contro l'Atalanta, vinta col risultato di 2-0.
Il comunicato della Juventus"Non c’è rivalità che possa giustificare la mancanza di rispetto durante un minuto di silenzio.
Onorare la memoria e unirsi nel ricordo durante i momenti di commemorazione rappresenta una responsabilità comune che trascende appartenenze e colori".
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