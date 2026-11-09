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Intervenuto ai microfoni di Viva El Fútbol su Twitch, Antonio Cassano ha parlato così di Allegri dopo il pareggio contro la Lazio:

"C'è stata una squadra contro la squadra più forte, un allenatore contro una squadra senza allenatore. La Lazio, nel bene o nel male, è stata organizzata, è stata una squadra. Il Napoli meritava di vincere con i singoli, senza organizzazione, alla carlona. Gattuso sta conducendo una squadra al primo posto, Allegri continua ad essere una delusione, si continua a parlare di culo, per me è follia. 15 punti in 11 partite è da zona retrocessione, sarò io, non ce l'ho con lui ma non capisco quando fa certe dichiarazioni, di una gravità allucinante. Dice che sono ancora in Coppa Italia ma non ha ancora giocato nessuno, si inizia a dicembre. Dice che sono ancora in Champions e prima di gennaio nessuno esce. E dice che è in lotta per il quarto posto ancora. Per me è una dichiarazione folle, dice robe fuori da ogni logica.

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La domanda è: perché non si manda via un allenatore che continua a fare disastri? Meritava di vincere contro la Lazio, qualche giocatore vuole andare dal presidente e dirgli: 'presidente, con questo allenatore rischiamo di arrivare settimi o ottavi'? Io l'avrei fatto. E prima di mandar via Allegri mando via Manna, ha fatto un disastro. Il Napoli è fortissima, c'è un abisso clamoroso tra il monte ingaggi di Lazio e Napoli, 14 punti di differenza, 14.

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Allegri ha fatto il suo tempo da 7-8 anni, facciamo sempre l'esempio di CR7, è 7-8 anni che ha smesso. Prima diceva che contava solo chi vinceva, ora cosa deve dire negli ultimi otto anni visto che non vince più? Perché non dice che o cambia o smette? L'altra chance la avrà quando lo manderanno via, andrà alla Fiorentina con Paratici, ricordatevi quello che vi dico, si sono lasciati male con Paratici ma quei due cadono sempre in piedi. Il Napoli ha tutti giovani, solo De Bruyne e Di Lorenzo sono vecchi, fa filtrare attraverso i suoi uomini, quei 4-5 che scrivono, che la squadra è finita e lui è il migliore. Deve farsene una ragione, è stato graziato in vita sua ma pensa di essere il più forte ed è colpa della società che gli ha messo a disposizione una squadra morta e scarsa. De Laurentiis è molto furbo, non è stupido, l'acqua è tra la bocca e il naso, respiri a fatica, quando l'acqua arriva sopra al naso, dà il benservito ad Allegri"