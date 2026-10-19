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A Viva el Futbol, un ascoltatore ha fatto una considerazione su Antonio Cassano: "Nel calcio di oggi, Cassano non avrebbe potuto giocare in Serie A"

Pronta la risposta dell'ex Real Madrid, Roma, Inter e Milan: "Ma secondo te: sono stato un fenomeno, giocavo 10 kg sovrappeso, non mi allenavo, nessuno mi comandava. Sono stato al Real Madrid dei Galacticos, sono stato al Milan e all'Inter giocandomi il posto con dei fenomeni.

Non potrei giocare in questa Serie A? Se perdo 2 kg e gioco in infradito, faccio la differenza. Vedo quelli che giocano ora: Dybala va ad un cilindro e cade, Malen fa il capocannoniere dopo 8 anni di panchina tra Dortmund e Aston Villa. Se giochiamo io e Ventola oggi facciamo meglio di tutti gli altri. Adani potrebbe giocare 10 anni in Nazionale, ma di che parliamo?"