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Antonio Cassano ci va giù pesante questa volta con l'Inter di Cristian Chivu: ecco il pensiero dell'ex attaccante a Viva el Futbol.

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“Quella di Venezia è in assoluto la più brutta partita dell’era Chivu. L’Inter le vince con la sua forza, entusiasmo, strapotere, queste rimonte. Ma da inizio stagione l’Inter non sta facendo buone partite. Paghi pegno in Champions. Quello di Carlos Augusto su Sohm è fallo, era da annullare quel gol.

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Quando Chivu dice che avrebbe cambiato tutti… Io gli voglio bene e lo rispetto, ma è il momento di cambiare l’idea di gioco proprio. Come ho sempre detto, io voglio vedere la difesa a 4. Sta andando avanti così solo perché è troppo più forte delle altre. Il Venezia meritava di vincere, ci sono state due disattenzioni clamorose dell’arbitro. Ho visto l’Inter più brutta dell’era Chivu, non meritava di vincere. Si va avanti ancora con questa filosofia, ma l’Inter deve passare a 4 e fare un calcio europeo coi giocatori che ha. Sono 4 o 5 partite che l’Inter gioca malissimo”.