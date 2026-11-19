Ecco chi ha giocato il calcio più bello degli ultimi 30/40 anni secondo Antonio Cassano. Nell'ultima puntata di Viva el Futbol ne ha parlato proprio l'ex attaccante con Lele Adani e Nicola Ventola.

“Gasperini te lo puoi aspettare che arrivi nelle prime 4 di Serie A, grandissimo lavoro alla Roma, non avevamo troppi dubbi. Fabregas lo ha fatto con una squadra di semi-sconosciuti facendo il calcio più bello che ho visto in Italia negli ultimi 30/40 anni.

Chivu aveva un compito molto complicato, arrivava da 13 partite al Parma… Ha cambiato l’idea dell’Inter, un calcio pregevole, all’attacco. Aveva il compito più complicato dei tre: ha meritato ampiamente questa Panchina d’Oro. Una scelta su cui sono d’accordo”.