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Dure parole di Antonio Cassano rivolte a un giocatore titolare dell’Inter. Così l’ex attaccante a Viva el Futbol: “L’Inter è talmente più forte… ma sta giocando con un giocatore in meno.

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La squadra è talmente più forte, ma io mi chiedo cosa sta succedendo a Dimarco, l’anno scorso è andato al di sopra delle sue caratteristiche… Ho detto che iniziava a piacermi dopo il Dortmund, ma che avrei voluto vederlo a 4 in difesa. Magari è tornato nella zona comfort, nella normalità. Se vai almeno vicino a quello che ci aspettiamo da lui, ma fa proprio fatica. Non lo so perché”, ha detto.