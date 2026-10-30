Inter e Milan nel futuro: ecco il video di presentazione del Generali Stadium

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A Viva el Futbol, Antonio Cassano parla anche del Frosinone di Alvini: questo il pensiero dell'ex attaccante sulla squadra rivelazione della Serie A.

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“Il capolavoro del Frosinone lo stanno vedendo tutti. Ma scarso come il Frosinone per me c’è solo il Lecce. Io dicevo che la retrocessione se la sarebbero giocata Frosinone, Lecce, Monza e Venezia; il Parma lo vedevo con più qualità di queste quattro, anche il Cagliari.

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La squadra del Frosinone è scarsa, poi ci sono delle individualità comunque, ma chi immaginava Raimondo capocannoniere. Di cosa parliamo. Kvernadze sembra il cugino di Kvara, Ghedjemis mi ricorda Berardi prime. Ma alla fine si salverà a 5 o 6 giornate dalla fine. Non pensiamo di nuovo Leicester o altro.

Ma mi chiedo: come mai Alvini è venuto fuori, per quanto mi riguarda, così tardi? Forse anche colpa mia che l'ho seguito poco, ma è venuto fuori a 57 anni. Non posso pensare che due anni fa fosse una pippa ecco. Ora ne parlano tutti bene come allenatore".