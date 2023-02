Cassano: “Inter, a Oporto sarà durissima. E sono pronto a scommettere che…”

"L'Inter ha fatto la partita ma le occasioni più clamorose le ha avute il Porto. Son convinto che se l'arbitro non butta fuori Otavio, che è l'anima del Porto, l'Inter non avrebbe vinto. E sarà complicatissimo per l'Inter al ritorno. Per l'Inter serve ben altra partita se vuole passare, se va lì a speculare, il Porto ti mette lì dietro e ti fa la festa. Il Porto non ha tanti nomi, ma vanno a 1000 km/h, la partita d'andata non basta all'Inter anche perché il Porto ha avuto 5 grosse occasioni. Sono pronto a scommettere che al ritorno l'Inter giocherà con i tre dietro e Dimarco e Darmian sui lati. Se fosse così, daresti il segnale di giocare con 5 difensori, dai un segnale di fare partita di attesa. Bisogna stare attenti"