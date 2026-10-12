A Viva el Futbol, l'ex attaccante Antonio Cassano parla anche dell'Inter di Cristian Chivu e del lavoro dell'allenatore nerazzurro.

“Veniamo da 4 anni imbarazzanti con Simone Inzaghi ed era idolatrato da stampa e gente, con 3 scudetti buttati. Imbarazzante quanto era idolatrato con tre scudetti buttati. Chivu arriva dopo 15 gare col Parma, va sulla scia dell’altro ma con idee nuove, vince il campionato e per me lo vincerà ancora quest’anno salvo catastrofi. Il Napoli è la seconda più forte ed è a -6 ma ha quell’allenatore lì.

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Cassano: "I tre Esposito? Il più forte ve lo dico io, Pio è quello scarso! È goffo e mi ricorda..."

Incertezza su Chivu per cosa? L’Inter di Chivu giocava in modo improponibile quando lui giocava e hanno vinto il Triplete. Diouf lo ha messo esterno, nasce mezzala, Zidane lo ha messo terzino. Pio e Bonny lui li butta dentro, ha coraggio. Chivu è un tipo molto schivo, so che non parla coi giornalisti, forse non piace molto per questo, ma sta facendo un lavoro eccezionale. Voglio ringraziare Piero Ausilio per questi 30 anni, la squadra è ancora la sua. Diouf, Sucic…”.