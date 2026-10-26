Antonio Cassano distrugge José Mourinho. Parole durissime dell'ex attaccante sullo Special One, che ieri ha vinto il Clasico con il suo real Madrid. Queste le dichiarazioni di Cassano a Viva el Futbol:

"Indegno come Mourinho fa giocare il Real Madrid, tutti dietro la linea della palla e imbucate. A Madrid cosa detestano a morte? Vorrebbero essere come il Barcellona e invece hanno preso l’anti-calcio, da 10 anni è nell’oltretomba. Lui ci crede, quei 4 o 5 che gli vanno dietro… Mourinho è andato, lo ripeto e lo ricordo, deve dire grazie a Jorge Mendes da 10 anni. Non posso pensare che il Real giochi così, come il Napoli in Italia. Il Barcellona ha giocato meglio, il Real ha vinto con merito questa volta".