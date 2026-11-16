A Viva el Futbol, l'ex attaccante Antonio Cassano parla anche del ritorno in campo di Ronaldinho con la maglia del Ravenna in Serie C.

“Io una roba come Ronaldinho non la faccio neanche per 10 o 20 milioni. Un ragazzo enorme, io mi tolgo il cappello, ma ha fatto una pagliacciata. È come se Ronaldo il Fenomeno tornasse in campo domani con una squadra di terza divisione in Brasile.

A me cercano mille trasmissioni per tantissimi soldi, ma io ne ho e sono felice, parlo solo qui di calcio, con la nostra gente. I soldi teneteveli. Non so se Dinho lo ha fatto per amicizia o soldi, ma non voglio neanche saperlo, perché potrei rimanerci male se non mi va a genio. Lui è uno di quelli che mi ha fatto innamorare del calcio. Lo stop in allenamento… lo farà anche a 70 o 80 anni. Mi ha fatto tenerezza vederlo in campo così. Non lo farei per nessuna cifra al mondo. Una buffonata calcisticamente”.