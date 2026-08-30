Niccolò Ceccarini, esperto di mercato e direttore di Tmw, intervenuto ai microfoni di Radio Tutto Napoli ha confrontato quanto accaduto in sede di mercato alle big di Serie A. Qui le sue considerazioni:

COMO, ITALY - AUGUST 21: Head Coach Cristian Chivu of FC Internazionale attends during the FC Internazionale press conference at Inter Training Center in memory of Angelo Moratti at Appiano Gentile on August 21, 2026 in Como, Italy. (Photo by Mattia Pistoia - Inter/Inter via Getty Images)

"Quello che tu definisci il grande colpo lo si fa in inizio mercato, non tanto a fine mercato, a meno che non ci sia un qualcosa di clamoroso che possa uscire all'improvviso, però ripeto, alla fine hai un centrocampo con tanta qualità, in difesa comunque hai fatto quello che dovevi fare in base alle esigenze, davanti avevi comunque da sistemare la questione di Lukaku, poi le alternative non ti mancano.

Hai una squadra già forte e allora bisognerebbe dire che probabilmente l'anno scorso hanno fatto più mercato di quello che era necessario e quest'anno si sono ritrovati con qualcosa di meno, poi c'era da ridimensionare il discorso anche del monte stipendi, ma ribadisco, succede da tutte le parti. L'Inter ha iniziato il suo mercato non riuscendo a prendere il sostituto di Dumfries, poi lo prende dopo un mese e mezzo di mercato e completa l'organico, però per un mese e mezzo erano solo critiche, alla Roma uguale, non riuscivano a prendere l'esterno, sembrava che non si potesse fare più niente di buono e poi ce l'hanno fatta, la Juventus comunque sta faticando ancora a trovare un altro attaccante.

Il Napoli era forse una delle poche squadre di Serie A che non aveva bisogno di tutte queste mosse di mercato, ha avuto da fare delle mosse derivanti anche dagli infortuni in diesa quindi sono stati costretti a intervenire in certi settori del campo, però non era una grande necessità secondo me, vediamo quello che succederà in questo finale e poi in questi 4 mesi fino a dicembre e se ci sarà da intervenire di sicuro penso che ADL interverrà"