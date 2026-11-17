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Inter e Milan contano di moltiplicare negli anni i ricavi sul fronte stadio. Ovviamente, molto dipenderà dalla costruzione del nuovo impianto in zona San Siro, che dovrebbe avvenire entro il 2031. In questo momento, però, come riporta Calcio e Finanza, sul piatto per i due club c'è comunque un margine interessante.

Secondo documenti ufficiali consultati da Calcio e Finanza, l’assemblea dei soci di M-I Stadio (società costituita dai due club per la gestione del Meazza) ha deliberato all’unanimità la distribuzione di un dividendo complessivo di 3 milioni di euro, da ripartire proporzionalmente alle partecipazioni detenute nel capitale sociale. Considerando che M-I Stadio è partecipata al 50% da ciascuno dei due club, all’Inter spettano 1,5 milioni e altrettanti al Milan.

Si legge sul portale: "La decisione si accompagna ai risultati positivi registrati da M-I Stadio nell’ultimo esercizio. La società ha infatti chiuso il bilancio al 30 giugno 2026 con un utile netto di 2,02 milioni, in aumento rispetto agli 1,56 milioni dell’esercizio precedente. In crescita anche il valore della produzione, passato da 38,3 alla cifra record di 40,9 milioni, grazie soprattutto al maggiore contributo delle attività commerciali, del museo e dei tour dello stadio e degli eventi corporate".