Aleksander Ceferin si ricandiderà alla presidenza della Uefa. L'annuncio è arrivato a Berlino dove lo stesso presidente ha annunciato a presidenti e segretari generali della Federazioni affiliate che si candiderà alle elezioni di aprile 2027. Il numero uno dell'organizzazione europea del calcio ha cambiato idea: nel 2024 aveva annunciato che avrebbe chiuso a fine mandato. È il presidente dell'UEFA dal 2016.

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Queste le sue parole in una nota: «Voglio ringraziare le federazioni nazionali per la loro fiducia. Abbiamo affrontato sfide straordinarie negli ultimi anni e le abbiamo affrontate come un’unica squadra. C’è ancora un lavoro importante da portare avanti e ho quindi accettato la loro richiesta. La mia ambizione rimane la stessa: mantenere unito il calcio europeo, rendere il nostro sport più forte e lasciare la Uefa pronta per la prossima generazione. Sono anche profondamente grato alla mia famiglia. Questa decisione richiede molto anche da parte loro e non avrei potuto prenderla senza la loro comprensione e il loro sostegno».