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Ai microfoni di SportMediaset, Graziani Cesari, ex arbitro, ha commentato così la designazione di Marco Guida per Milan-Inter di domani sera: "Un veterano per dirigere un match che può segnare il prosieguo della stagione delle due squadre. Lui che di derby milanese se ne intende: arriva a masticarne sei.

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Auguriamoci che la sua conoscenza personale con i protagonisti lo aiuti nel suo compito e che la sua esperienza sia un'arma vincente nella direzione di gara. Certo è che superare l'esame calcisticamente terribile e senza polemiche lo consacrerebbe tra i grandi arbitri".