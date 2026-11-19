L'ex arbitro Graziano Cesari, su SportMediaset, ha parlato della linea Orsato e di come sta andando l'esperienza degli arbitri in questo campionato. Questo è quanto ha sottolineato l'ex direttore di gara:

-I pro e i contro della nuova linea arbitrale?

Mi convince molto il decisionismo, è l'arbitro che decide sul terreno di gioco. Mi convince il tempo effettivo di gioco, i gialli in calo, i rossi, pensa solo ai rigori. Da questo punto di vista mi convince. Ma non mi convince quello che fa sempre discutere, su falli di mano e interpretazione e quando il VAR deve intervenire oppure no. Non abbiamo ancora una spiegazione chiara.

-Molti degli errori arrivano dal VAR?

Sì. Non mi sono piaciuti gli interventi del VAR e non vorrei che i varisti vogliano superare in qualche modo l'arbitro che per Orsato è quello che in realtà comanda. Ma mi sembra che ci sia qualcuno che abbia preso questo ruolo davanti ai monitor a Lissone. Magari non sono riusciti a raggiungere livelli eccelsi da arbitri e tendono a mettersi in evidenza.

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-La follia più grande di questa stagione e quella che ritieni la follia più grande nel calcio?

La mia è stata espellere Van Basten quando non aveva fatto niente. Una grande follia e da lì ho coniato il termine, su me stesso, 'sei un folle'. Quest'anno ce ne sono state tantissime e mi riferisco all'ultima, in Bologna-Parma, con l'espulsione del calciatore gialloblù. Quando non ti fanno vedere tutte le immagini selezionate che sono in sala a Lissone te ne fanno vedere una parte. Perché vuoi mettere in difficoltà il direttore di gara?

-Chi sono i migliori quest'anno?

Mi sono piaciuti Massa e Guida. In questo momento ho dubbi che la classe arbitrale sia tra le migliori. Perché per me quella inglese è una classe arbitrale molto forte. Anche per la forma di arbitraggio che è professionismo, forse servirebbe questo in Italia.

(Fonte: SM)