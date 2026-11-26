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La vittoria dell'Inter contro lo Stoccarda ha rimesso in piedi anche speranze concrete di passare direttamente il turno. Sarebbe importante per non ingolfare ulteriormente il calendario nerazzurro a febbraio, evitando lo spareggio. Non sarà però facile, considerando che ci sono ancora tre partite e le prossime due rappresentano un ostacolo non facile da superare. La Gazzetta dello Sport propone un aggiornamento sui punti che mancano alla squadra di Chivu sia per conquistare matematicamente i playoff che per accedere subito agli ottavi:

"Prima due sconfitte, poi tre vittorie per rilanciarsi. Il calendario dei nerazzurri per la seconda metà presenta due sfide di livello. Dopo lo Stoccarda, infatti, c'è il Borussia a Dortmund. A gennaio, invece, a Milano arriva il Liverpool e si chiude con la trasferta di Bratislava contro lo Slovan che non ha mai vinto finora. Conquistare 2 punti per i playoff è un obiettivo davvero molto alla portata. Con due vittorie e un pari, invece, la squadra di Chivu dovrebbe approdare direttamente agli ottavi".