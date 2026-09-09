«Valverde ha tenuto il Real compatto perchÃ© Arnold non Ã¨ un centrocampista e ha cercato di trovare la posizione ma non l'ha mai trovata e ha cercato di giocare qualche palla ma Ã¨ rimasto tutto su Valverde. Josep Martinez ha fatto un errore grave, ma Ã¨ stato bravo a riprendersi, ha dimostrato carattere: ha fatto poi parate importanti. Comunque l'Inter Ã¨ stata superiore per tutto il primo tempo. Molto piÃ¹ squadra ma passaggi troppo corti e troppo lentiÂ». La disanima di Boban sulla sconfitta dell'Inter di Cristian Chivu a Madrid, contro la squadra di Mourinho, comincia cosÃ¬.

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Il carattere dell'Inter e il giudizio di Chivu

Â«Credo che l'Inter abbia dimostrato personalitÃ , ha avuto coraggio di giocarsela contro una squadra che all'inizio non sembra una squadra fortissima ma poi dimostra di essere capace quando prende il ritmo. I due gol presi dall'Inter sono stranissimi e sono arrivati quando la squadra nerazzurra sembrava dominare. Il Real grazie a due errori e a due gol passa in vantaggio e poi poteva segnare ancora altri gol. Ma l'Inter Ã¨ venuta fuori con carattere in una partita strana e segnata dall'afa. Non sono normali comportamenti: troppa discontinuitÃ durante la partita, fuori e dentro al campo, faceva tanto caldo. Nel primo tempo l'Inter ha avuto diverse occasioni, ma poi anche il Real le ha avute quindi alla fine il risultato ci staÂ», ha aggiunto.

Â«L'analisi di Chivu? Direi che non Ã¨ una prestazione negativa visto l'avversario, ma hai pur sempre perso e hai rischiato tanto. Ho visto tanto positivo Chivu ed Ã¨ magari giusto anche fare cosÃ¬ nei confronti della squadra. Ma il giudizio reale sulla partita Ã¨ diversoÂ», ha concluso l'ex milanista.

(fonte: SS24)