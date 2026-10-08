VIDEO FCIN1908 / Marotta: "Ecco cosa ha rappresentato Mazzola con l’Inter e con la Nazionale"

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Il telefono di Cristian Chivu ha squillato in questi giorni per una chiamata proveniente dalla Romania. I dirigenti del Politehnica Timișoara, squadra di seconda divisione rumena che lotta per la promozione, vorrebbero organizzare un’amichevole di Gala per l’inaugurazione ufficiale del nuovo stadio “Eroii Timișoarei” proprio nella città di Timișoara. Per questo motivo, Cristi Bobar, direttore sportivo del club del Banato, sta sondando il terreno con Chivu, allenatore dell’Inter, per una sfida a cinque stelle.

La dirigenza del club sta seguendo una pista importante in vista dell’inaugurazione ufficiale del nuovo stadio. Attraverso il direttore sportivo Cristi Bobar, che è vicino alla famiglia di Chivu, si sta cercando di organizzare un’amichevole di gala contro l’Inter, secondo quanto riportato da GSP.ro. Bobar e Chivu sono concittadini, entrambi originari di Reșița, si conoscono da molti anni. L’attuale dirigente del club biancoviola è stato inoltre colui che fece realizzare il busto di Mircea Chivu, padre di Cristian, allo stadio di Valea Domanului. Mariana, madre dell’attuale allenatore dell’Inter, si è stabilita da tempo a Timișoara.

Poiché l’ottenimento delle autorizzazioni e delle omologazioni necessarie è un processo lungo, il Poli non potrà giocare nel nuovo stadio di Timișoara nella stagione in corso, anche se l’impianto sarà completato entro la fine del 2026. Resta da vedere quando e contro chi verrà inaugurato ufficialmente lo stadio.