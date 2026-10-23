A46 anni Ronaldo de Assis Moreira 'Ronaldinho', il 15 novembre sarà allo stadio 'Benelli' alle 17.30 per vestire la maglia del Ravenna nel derby romagnolo contro il Forlì.

Un appuntamento - assicura il club giallorosso - che porterà gli occhi del mondo sullo stadio ravennate.

"La magia non se n'è mai andata, ora è il momento di riportarlo in campo" l'annuncio del club, che sottolinea "il ritorno è reale".

Dall'annuncio di tesseramento fatto a Miami, all'abbraccio dei tifosi sulla spiaggia di Marina di Ravenna lo scorso 20 agosto, l'attesa è cresciuta. Tutte le informazioni sulle modalità di acquisto dei biglietti saranno comunicate attraverso i canali ufficiali del Ravenna FC. "Ci dicevano che era impossibile.

Ronaldinho torna in campo

Il 15 novembre Ronaldinho scenderà in campo al Benelli, con la nostra maglia, addirittura in un match così importante come il derby con il Forlì. Ci abbiamo creduto fin dal primo giorno e, grazie alla passione e al lavoro di tutto il nostro team, abbiamo trasformato un'idea che sembrava irrealizzabile in un appuntamento che ora tutto il mondo aspetta", ha commentato il presidente del club, Ignazio Cipriani.