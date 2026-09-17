Della sfida di sabato sera tra Roma e Inter e delle forze in campo nella lotta scudetto ha parlato l'ex difensore al Quotidiano Sportivo

Che partita sarà questo Roma-Inter?«I nerazzurri sono la squadra super favorita del campionato. Lo hanno dimostrato anche in queste partite e confermano di avere strapotere offensivo e idee molto chiare. Una rosa in cui si possono lasciare in panchina Lautaro, Dimarco e con Calhanoglu infortunato, facendo comunque cinque gol all'Udinese. Hanno praticamente due squadre. Se devo vedere un difetto, subiscono un po' troppe reti. Vero che ne hanno fatte tredici, ma in Champions a Madrid poteva finire 5-4, invece che 2-1».

Quale può essere la chiave del confronto di sabato?

«Vedo una sfida molto interessante sugli esterni: Dimarco e Diouf da una parte, Wesley e Molina o il giovane Lulli, che è molto interessante, dall'altra. Soprattutto l'Inter punta molto sulle corsie laterali, avendo anche Bastoni. In generale, ai miei tempi, nei due anni alla Roma notavo che le partite contro l'Inter erano spesso caratterizzate da tanti gol e anche negli anni successivi mi è sembrato accadesse lo stesso».

Si affrontano le due squadre più forti del campionato?

«Per me quest'anno si vede qualcosa in più rispetto alle altre. Poi ci può essere la sorpresa Co-mo, ma lì si, c'è da valutare l'impatto delle coppe andando avanti».

Napoli, Milan e Juventus le lascia un po' più indietro quindi...

«La Juve non ne parliamo. Il Napoli ha appena vinto col Bologna, ma veniva da tre ko di fila. Il Milan, al di là della gara di Cop-pa, devo giudicarlo per il secondo tempo con la Lazio o per il primo? Le più pronte mi sembrano le due in testa».