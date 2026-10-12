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Francesco Colonnese, ex difensore dell'Inter, ha parlato ai microfoni di Radio Sportiva: "L'Inter ha dimostrato di essere indubbiamente la più forte in Italia. Con il Parma è partita bene, non ha dovuto recuperare, e ha dimostrato il suo valore. Il turnover? L'Inter ha una rosa attrezzatissima, ha due squadre, anche le seconde linee sono di livello assoluto. Giocare con Mkhitaryan, Sucic... la differenza non si sente, nemmeno in avanti. Nel campionato italiano è la più forte".

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"I nuovi ancora non impattanti? Verissimo, quelli che dovevano dare quel qualcosa in più finora non l'hanno dato, soprattutto gli inglesi: tutti e tre hanno avuto infortuni, Jones ha giocato un po' di più ma si è fatto male, Spence ha giocato 10 minuti, Stones ha giocato poco. Ci si aspetta tantissimo, vedremo se sarà così o se l'Inter dovrà contare sui giocatori che c'erano l'anno scorso. Calhanoglu in scadenza? Un giocatore raro da trovare, sa fare tutto: penso che sia giusto fare di tutto per prolungargli il contratto, dà quella qualità al centrocampo che senza di lui manca".