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Intervenuto negli studi di Sky Sport 24, Maurizio Compagnoni, giornalista, ha parlato così del momento dell'Inter verso il derby di domani: "Dare un giudizio sull'Inter attuale è molto complicato: ha fatto il record di punti in questo inizio, è andata sotto tante volte e a Venezia non è andata sotto perché è stata salvata da millimetri al VAR e da qualche decisione dell'arbitro discutibile.

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Il potenziale è notevole, però si è visto pochissimo fin qui: però è prima e che le vuoi dire. Ma nel derby e col Feyenoord deve cambiare passo, perché se gioca con la lentezza di Venezia rischia tantissimo. L'Inter deve alzare i giri, non può giocare sotto ritmo come sta facendo.

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Con le contendenti la forbice è rimasta ampia ma non tanto per merito dell'Inter quanto per demerito di Juve, Milan e Napoli che hanno avuto difficoltà. L'Inter sul piano delle prestazioni non ha fatto un buon avvio: poi vai a vedere e ha 25 punti, che le vuoi dire. Non vorrei che si sia adagiata su questa capacità di rimontare, come a dire "andiamo sotto ma tanto la aggiustiamo sempre". Però non puoi ogni volta stare a rincorrere."