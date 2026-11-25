Mauruzio Compagnoni analizza il momento dell'Inter di Cristian Chivu e parla di due singoli in particolare: queste le sue parole a Sky Sport.

“Qualcosina che non funziona c’è nell’Inter. Questi passaggi a vuoto si verificano troppo spesso per la forza della squadra. Sono curioso di vedere chi giocherà regista, potrebbe esserci qualche difficoltà con Sucic lì.

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E sarebbe una bocciatura clamorosa per Stankovic junior se non gioca senza Calhanoglu e Zielinski. Poi magari gioca Stankovic, ma se non gioca il terzo per far giocare una mezzala che non lo fa mai...", ha detto Compagnoni prima della sfida di Champions League contro lo Stoccarda in programma alle 21 a San Siro.