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Paolo Condò, dagli studi di Sky Sport, ha voluto parlare di Pio Esposito e del suo grandissimo impatto con la Nazionale: "Pio Esposito può arrivare a essere quello che sono stati Toni e Vieri per la nostra Nazionale, il grande centravanti sul quale costruisci la squadra.

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Sta andando più veloce rispetto a quelle che erano le mie previsioni: fin dal momento in cui è stato convocato in Nazionale, a maggior ragione in questo nuovo ciclo di Mancini, ho pensato che Pio Esposito debba essere sempre il titolare in quella posizione, anche nei momenti in cui Kean o Scamacca vanno meglio di lui. Quello è un posto che nel 2028, ma soprattutto nel 2030, gli anni del prossimo Europeo e del prossimo Mondiale, se Esposito continua così sarà uno degli attaccanti più forti del mondo. Però, per diventarlo, deve giocare tanto. In questo momento sta giocando perchè è più forte, non perchè è quello con più prospettiva, e ce l'ha fatto vedere molto bene a San Siro l'altra sera".