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Nel suo commento per il Corriere della Sera di oggi, Paolo Condò ha parlato dell'andamento della Serie A dopo le prime due giornate. Queste le considerazioni a proposito delle squadre di vertice in attesa degli scontri diretti del prossimo turno:

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"Alla superiorità tecnica dell’Inter, che gode di un vantaggio competitivo difficile da colmare in una sola stagione, si affianca per il momento una risposta di Juventus e Milan che non sappiamo fino a dove reggerà, ma è iniziata in modo serio. Par di capire finalmente univoco e coerente in due ambienti che tra l’ufo Comolli da una parte e le tensioni Elliott-RedBird dall’altra non trovavano pace.

Di più: la feroce irruzione nel gruppo di testa della Roma — otto gol a zero, nessuno come lei — un club che come e persino più delle grandi del Nord registra stadi esauriti a ritmo incessante, ci ricorda come gli incassi del matchday siano propellente fondamentale in tempi di diritti tv declinanti".