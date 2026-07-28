Da chi ripartirà Mancini e chi saranno i pilastri della Nazionale? Paolo Condò, intervenuto a Sky Sport, ha risposto così:

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"Ci sono 4 giocatori italiani forti che giocano in Premier, sono Donnarumma, Palestra, Tonali e Calafiori e sono giocatori che già lo sono ma diventeranno pilastri della Nazionali. Poi io faccio l'esempio di Pio Esposito: dopo due ottime stagioni con lo Spezia, ha fatto un'eccellente prima stagione con l'Inter e ha già fatto diversi gol con la Nazionale.

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Non so dire se in questo momento Pio Esposito sia già il centravanti più forte d'Italia perché Kean, Scamacca e Retegui probabilmente in questo momento perlomeno lo valgono però, visto che la nostra prospettiva sarà quella del 2030 e non per partecipare soltanto, io posso immaginarmi e sperare quello che diventerà Pio Esposito in questi 4 anni, se la crescita continuerà al ritmo di questa stagione.

E per me Pio Esposito dovrà essere titolare subito, dovrà arrivare al 2030 con 60 partite in Nazionale alle spalle pur essendo ancora molto giovane, per me è uno di quelli che può far fare il salto di qualità alla Nazionale. Credo che questo fosse il discorso di Maldini e Leonardo: penso anche a Vergara, lo vorrei vedere stabilmente in Nazionale, così come alcuni giovani lanciati da Baldini nelle amichevoli di giugno"