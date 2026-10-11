Paolo Condò ha parlato dell'Inter, della vittoria contro il Parma e anche delle prossime gare, comprese quelle di Champions League perché martedì torna la competizione europea.

«In questi giorni ogni club italiano ha una sua missione. L'Inter, dopo la sconfitta del Bernabeu comincia una fase di calendario nella quale deve fare bene, un po' come erano state un anno fa le prime quattro partite del girone della scorsa stagione. Mourinho l'ha scampata bella contro i nerazzurri, è andata bene: secondo me quella partita era un pareggio più che una vittoria del Real. La Roma questa cosa deve fargliela scontare», ha sottolineato il giornalista.

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Inter-Parma e Pio Esposito

Il giornalista ha parlato così della vittoria contro i gialloblù di Gilardino: «Quella contro il Parma è stata una vittoria indiscutibile, confezionata nel primo tempo che ci conferma della forza dell'Inter che consideriamo in pole da inizio campionato».

E si è soffermato poi su un altro protagonista in particolare: «La partita di Esposito? Ha fatto un'ottima partita, ha guadagnato un calcio di rigore. Trovo persino sorprendente dopo tutto quello che ha dato in Nazionale che sia stato riproposto dal primo minuto. È giovane ed è ricco di energia, certo in questo momento non vuole risparmiarsi. Il problema non esiste: l'Inter gioca tre competizioni e il turn over è necessario. Thuram ha ripreso alla grande. Mancini ha fatto capire che sarà il centravanti della Nazionale italiana per i prossimi 10 anni: c'è un'evidenza. La domanda su Esposito è sempre quella. Il giorno in cui c'è la finale e tu devi decidere chi va a giocare dal primo minuto io accanto a Lautaro Martinez vedo ancora un 50 e 50».

(Fonte: SS24)