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Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Paolo Condò ha parlato così della vittoria dell'Inter contro il Bologna:

Getty Images

"Questo turno di campionato è particolare perché arriva dopo la Champions e arriva prima di un altro turno di Champions. La sconfitta del Napoli è gravissima. L'Inter ha messo dentro, nel secondo tempo, alcuni cambi che gliel'hanno risolta. Il gol del 2-1 arriva da un'azione nata da Diouf e poi conclusa da Bonny, entrambi subentrati. Il gol del 3-1 è frutto di un'azione bellissima Mkhitaryan-Carlos Augusto-Bonny, tutti subentrati nel secondo tempo".