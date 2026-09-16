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Paolo Condò, ospite di Sky Sport, ha parlato anche della nazionale che sta per nascere agli ordini di Roberto Mancini, nel giorno in cui l'emittente satellitare ha annunciato che trasmetterà la gare del prossimo Europeo. Queste le considerazioni del giornalista sullo zoccolo duro della nazionale e non solo:

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"Io credo che Donnarumma non sia più solo rispetto a qualche tempo fa. C'è tutta una struttura, da Barella a Dimarco e Bastoni, la struttura dell'Inter che negli anni è cresciuta, ma ci sono anche novità come Pio Esposito che può essere già utile verso l'Europeo e verso il mondiale. Sta facendo esperienza anche in Champions League".