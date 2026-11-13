Paolo Condò pazzo di Pio Esposito. Grandi elogi da parte del noto giornalista per il centravanti dell'Inter e della Nazionale, grandissimo protagonista ieri nella vittoria contro la Francia.

Questo il pensiero di Condò, dalle colonne del Corriere della Sera: "Sono bastate cinque partite a Roberto Mancini per riunire i frammenti del suo antico discorso azzurro e — diciamolo che non è peccato — per riaccendere nella gente la passione per la Nazionale sopita dal 2021. La magnifica vittoria sulla Francia di San Siro (da rimarcare lo stadio pieno) è l’ultima perla di una vera partenza dal basso, perché più in basso di Zenica davvero non si poteva finire: ai fini della classifica non garantisce ancora niente, perché il primato di oggi nel girone di Nations andrà difeso domenica a Bruxelles, e sono ancora possibili primo, secondo ma anche terzo posto. Preoccuparsi della qualificazione, però, è un lusso che onestamente non pensavamo di poterci permettere prima di parecchio tempo, e di questo va dato merito a Mancini, che sta rimontando a grandi passi la delusione del famoso addio.

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La scelta di Malagò è stata felice, e il ct lo sta ripagando con risultati che peseranno sulla nuova contesa elettorale. Ma è giusto andare oltre per segnalare — senza forzarne il significato, ma nemmeno minimizzandolo — il clima di fiducia verso i giovani, tutti i giovani, che Mancini ha instaurato in un amen, creando una positività di squadra in cui ciascuno è stimolato a osare il suo meglio, e spesso lo mette a frutto.

L’erroraccio di Donnarumma subito dimenticato, il rigore fuori di Seba Esposito scrollato di dosso, i pali dei francesi benedetti in silenzio, l’assist di Dimarco alla prima palla toccata — e quanto l’avevamo invocato esterno alto davanti a Calafiori — il 2-1 di Frattesi che per senso del gol è la vera seconda punta, la freddezza con la quale Pio Esposito è andato a trasformare il secondo rigore, riscattando l’errore del fratello e quello suo di Zenica. Pio è la pietra angolare di questa rinascita azzurra, il centravanti che aspettavamo da anni, l’uomo cui appoggiarsi, cui delegare, perché quando si soffre — e all’inizio abbiamo sofferto tanto — occorre un pivot capace di farti respirare, di farti recuperare fiato mentre lui prende le botte e prende tempo giocando uno contro tre.

Sono stati bravi tutti gli azzurri, ma chi ha retto la baracca quando infuriava la tempesta di più, perché si va a vincere dopo che qualcuno ti ha impedito di perdere. La Francia di Zidane è leziosa e ridondante, suprema in alcune giocate del primo tempo ma alla lunga incapace di opporsi a una corrente che spinge nella nostra direzione. Michael Olise gioca il suo calcio da rivista d’architettura per un tempo soltanto, ed è uno show, mentre un vecchio artista dei colpi di tacco come Mancini intimamente avrà certo apprezzato certe giocate di Cherki, Doué, Barcola. Ma si sarà goduto anche di più il coraggio con cui l’Italia, placata l’iniziale tempesta tecnica francese, ha cominciato a guadagnare campo con le prime combinazioni capaci di sfuggire al pressing di Zidane. Da lì in poi, è stata una sinfonia: Verdi, non Debussy", si legge.