Grande Inter, Conte ad altezza Mourinho: “Nella riunione con il club presenterà…”

Al netto delle polemiche dopo la partita, l’Inter vista a Bergamo contro l’Atalanta è stata, se non la migliore in assoluto, una delle migliori della stagione. Vincere su un campo così difficile e storicamente avverso ai nerazzurri, proprio nella partita che doveva certificare il secondo posto, ha rappresentato una grande dimostrazione di forza da parte della squadra di Conte. Che, numeri alla mano, non faceva così bene dalla stagione del Triplete, come riporta la Gazzetta dello Sport:

“Negli ultimi otto campionati l’Inter ha accumulato un distacco complessivo dalla Juve di 240 punti. Per una squadra che da tempo sta cercando di uscire dal suo medioevo, certi numeri suonano come l’annuncio di tempi nuovi. Conte ha raggiunto gli 82 punti del Triplete. Mai così tanti dopo Mou. L’Inter, che non saliva sul podio da 9 anni (2010-11), ha raccolto 13 punti e 24 gol in più rispetto alla stagione scorsa. Sono cifre che Antonio Conte presenterà con orgoglio alla riunione di bilancio per certificare l’ottimo lavoro svolto. Ma più ancora dei numeri la certificazione arriva dalla vittoria netta contro un’Atalanta e dalla qualità del gioco: miglior prestazione stagionale“.

(Fonte: la Gazzetta dello Sport)