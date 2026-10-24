"Sembra un verbale dei Carabinieri, sembra la stesura di un atto giudiziario", commenta Sandro Sabatini sulla storia Instagram di Conte
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Intervenuto al podcast Scontro Diretto su Youtube, Sandro Sabatini ha commentato così la storia Instagram di Antonio Conte che aveva smentito alcune indiscrezioni trapelate sulle presunte richieste per tornare in panchina:
"Il comunicato di Antonio Conte? Ognuno comunica come vuole, gliel'avranno scritto ma l'ha pubblicato lui, sembra un verbale dei Carabinieri, sembra la stesura di un atto giudiziario. All'avvocato di Antonio Conte dico che è la prima volta in vita mia che vedo un comunicato in cui dice che lui non vuole pieni poteri, non vuole carta bianca. Ma cosa fa poi, smentisce di avere una carattere forte?
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