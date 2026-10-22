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Intervenuto nel podcast Scontro Diretto, Sandro Sabatini ha rivelato un retroscena su un ex calciatore dell'Inter che vorrebbe allenare in Italia:

"Ho sentito poco fa Nando Orsi che è ad Amsterdam per Ajax-Atalanta, bella partita. Gli ho detto di trovarmi Aron Winter e di salutarmelo e invece sono andati a cena insieme. Si conoscevano dai tempi della Lazio. Visto che ho saputo delle cose, ho detto a Orsi: 'Scommetto che Winter ti ha detto che vuole allenare in Italia'. E Orsi ha ammesso, vuole una chiamata dall'Italia. Magari in Serie B ma secondo me Winter sarebbe una grande presa"

Winter, che ha vestito la maglia dell'Inter dal 1996 al 1999, ha fatto il vice all'Ajax dopo aver allenato nelle giovanili.