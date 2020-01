La stampa inglese parla di rimpianto Chelsea: “Conte ride in banca e in cima alla Serie A”

Il Times parla dell’addio di Conte al Chelsea e dell’arrivo sulla panchina dell’Inter. Questo è un estratto della riflessione fatta dal giornale inglese: «Dopo la conferma di questa settimana sul fatto che Abramovich abbia pagato 26.6 mln di sterline (più di 31 mln di euro) per chiudere il suo rapporto con Conte e il suo staff, vale la pena notare che l’allenatore italiano non sta solo ridendo per il conto in banca ma anche in cima alla Serie A. Si tratta davvero di un sacco di soldi per sbarazzarsi di uno degli allenatori più importanti al mondo. Tra l’altro potrebbe raggiungere uno dei suoi risultati migliori se riuscisse ad interrompere la corsa della Juventus capace di vincere otto titoli consecutivi. L’Inter finiva sempre con non meno di venti punti dai campioni d’Italia, durante questo periodo di schiacciante dominio. Ma ecco che arriva Conte in panchina, che combatte con intensità e chiarezza tattica, e le cose cambiano».

Il tecnico nerazzurro starà facendo i dovuti scongiuri ma in Inghilterra c’è chi rimprovera al Chelsea l’errore fatto quando è stato esonerato. E pensare che aveva anche vinto la Premier al primo anno sulla panchina del club inglese.

