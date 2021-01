Inter, Conte ha una speranza su Eriksen: “Ma è irrealistico che si verifichi uno scenario”

Dopo il gol su punizione nella notte del derby di Coppa Italia contro il Milan, la storia di Christian Eriksen all’Inter potrebbe davvero essere cambiata. D’altronde, come scrive Tuttosport, anche Conte e la dirigenza nerazzurra sperano che possa tornare a essere il calciatore visto al Tottenham. Scrive il quotidiano:

“La dirigenza e il tecnico sperano che una notte come quella di mercoledì sblocchi il danese e lo faccia tornare a essere il calciatore decisivo ammirato spesso con la maglia del Tottenham. Certo pare complicato (anzi, irrealistico) pensare che l’ex ct possa di nuovo cambiare modulo, e tornare al 3-4-1-2, per trovargli un posto nell’undici iniziale, ma questo non vuol dire che Eriksen non potrà comunque recitare un ruolo importante nei prossimi 4 mesi, quelli che porteranno all’Europeo“.

(Fonte: Corriere dello Sport)