A San Siro si gioca un derby con 77mila spettatori. Inter e Milan, nei giorni nei quali insieme hanno presentato il nuovo stadio che sarà completato entro il 2031, si affrontano in un momento in cui il campo parla di un passato prima a forti tinte interiste con sei ko rossoneri, poi una stracittadina che si è spostata dalle parti dei rossoneri: sono sette incontri tra le due milanesi dalle quali l'Inter non esce vincente. Spettacolo al Meazza, in campo e sugli spalti, con le coreografie che rendono inimitabile la cornice del derby e che sono tornate questa sera.

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Quella dei tifosi nerazzurri al secondo anello verde rappresenta lo Scudetto sul petto della squadra di Chivu: è arrivato nella scorsa stagione, nonostante i derby non siano stati conquistati. "Il tempo delle favole per te è finito", scrivono i sostenitori nerazzurri che inscenano proprio il momento nerazzurro: dal 2020 sono tre i scudetti nerazzurri, uno quello del Milan conquistato nel 2022.

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Dedica al Milan da parte dei tifosi rossoneri: nella scenografia si legge: "Noi non ti tradiremo mai".