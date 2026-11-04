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In studio a Sky Sport prima delle partite odierne di Champions League, l'ex difensore Alessandro Costacurta ha parlato così della vittoria dell'Inter per 3-0 contro il Feyenoord.

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“L’Inter a me è piaciuta, ha gestito i momenti, anche quando ha concesso palla agli avversari ha sofferto poco. Questo è importante in Europa, bisogna saper essere organizzati quando gli altri reagiscono. Gara straordinaria sotto questo aspetto e se anche Bisseck fa gol così… Sono sempre stati molto bravi ieri”.