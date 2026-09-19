In studio a Sky Sport, l'ex difensore Alessandro Costacurta ha analizzato così il pareggio dell'Olimpico tra Roma e Inter.

Alessandro Cosattini
Mari ricorda Mazzola

VIDEO / Crazy Calcio Show - Daniele Mari ricorda Mazzola, lo studio si emoziona

lautaro roma inter fascia a barella
Getty Images

In studio a Sky Sport, l'ex difensore Alessandro Costacurta ha analizzato così il pareggio dell'Olimpico tra Roma e Inter (qui le pagelle del direttore Mari).

gasp abbraccia lautaro
Getty Images

Tutte le squadre che ho visto finora hanno problemi a fare bene i due tempi, sia il primo che il secondo. Oggi lo avete visto anche con Roma e Inter. Abbiamo visto pregi e difetti delle due squadre, sono emersi chiaramente. La Roma quando corre tanto è fortissima, poi però si abbassano e diventa problematico.

lautaro martinez roma inter
Getty Images

L’Inter per la quarta volta di fila va sotto 2-0, poi ha recuperato e fa capire la forza della squadra. Lautaro Martinez è un capitano meraviglioso, parlo di atteggiamento oltre ai due gol. Riesce a sistemare le cose.

costacurta sky

Guardate l’atteggiamento di Barella sul primo gol della Roma. Io penso che lì si debba fare uno scatto, una volta persa palla. Nel primo tempo ho visto un’Inter che mi sembrava un po' rilassata ecco".

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Commenta
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti