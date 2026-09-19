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In studio a Sky Sport, l'ex difensore Alessandro Costacurta ha analizzato così il pareggio dell'Olimpico tra Roma e Inter (qui le pagelle del direttore Mari).

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“Tutte le squadre che ho visto finora hanno problemi a fare bene i due tempi, sia il primo che il secondo. Oggi lo avete visto anche con Roma e Inter. Abbiamo visto pregi e difetti delle due squadre, sono emersi chiaramente. La Roma quando corre tanto è fortissima, poi però si abbassano e diventa problematico.

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L’Inter per la quarta volta di fila va sotto 2-0, poi ha recuperato e fa capire la forza della squadra. Lautaro Martinez è un capitano meraviglioso, parlo di atteggiamento oltre ai due gol. Riesce a sistemare le cose.

Guardate l’atteggiamento di Barella sul primo gol della Roma. Io penso che lì si debba fare uno scatto, una volta persa palla. Nel primo tempo ho visto un’Inter che mi sembrava un po' rilassata ecco".