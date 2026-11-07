Il centrocampista dell'Inter figura tra i convocati del ct croato per le due gare di Nations League
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Dopo la partita con il Como i giocatori partiranno per le gare della Nazionale. La Croazia sarà impegnata nelle gare di Nations League contro Inghilterra e Repubblica Ceca.
Tra i convocati del tecnico Bilic c’è anche il centrocampista dell’Inter Petar Sucic.
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