Il centrocampista dell'Inter figura tra i convocati del ct croato per le due gare di Nations League

Andrea Della Sala
zanetti taranto

VIDEO / Serata speciale per gli Inter Club con Javier Zanetti

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Dopo la partita con il Como i giocatori partiranno per le gare della Nazionale. La Croazia sarà impegnata nelle gare di Nations League contro Inghilterra e Repubblica Ceca.

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Tra i convocati del tecnico Bilic c’è anche il centrocampista dell’Inter Petar Sucic.

Sucic contro la Spagna

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