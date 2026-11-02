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Al Podcast Numer1 su Youtube si è parlato anche di lotta scudetto. Secondo Giuseppe Cruciani, la favorita è la Roma:

"Questo campionato lo può perdere solo la Roma, è certamente la squadra più forte, ha sbagliato pochissime partite, l'unica sconfitta è contro il Real Madrid ed era avanti 3-1 a 7' dalla fine, ha dominato tutte le partite tranne pochi momenti come con il Napoli.

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Ha fuori Dybala, Svilar se giocasse nell'Inter sarebbe tutta un'altra cosa, fuori anche Kone. La Roma se non vince lo scudetto è perché succede qualcosa di strano, è quasi impossibile non vinca la Roma"

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Cruciani, poi, dà anche le percentuali: "55% Roma, 40% Inter, 5% Milan". Sandro Sabatini, invece, dà 45% a Inter e Roma, 8% alla Lazio e 2% al Como. Zazzaroni è l'unico a dare per favorita l'Inter: "70% Inter, 22% Roma, 8% Lazio"