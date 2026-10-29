GUARRO e PACE EP33: Inter, 3 punti e 8 insufficienti. La radice marcia non riguarda l’approccio

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Intervenuto al podcast Numer1, Giuseppe Cruciani ha detto la sua sul contatto tra Carlos Augusto e Sohm prima del gol del vantaggio dell'Inter contro il Venezia:

"Il nuovo corso di Orsato può prevedere degli errori, quello di Venezia-Inter è un errore importante, all'80' innesca il gol vincente dell'Inter, è un errore certamente grave perché il fallo di Carlos Augusto su Sohm è abbastanza evidente ed è ad inizio azione. Però dobbiamo abituarci a questo, checché ne dicano esperti e moviolisti.

O ci mettiamo in testa che decide l'arbitro se è fallo oppure no e togliamo la regola che bisogna andare a vedere l'origine del gol, perché altre azioni anche senza gol sono altrettanto importante. Dobbiamo affidarci all'onestà intellettuale dell'arbitro, l'arbitro sbaglia perché è chiaramente fallo di Carlos Augusto oppure torniamo al passato quando andavamo a sezionare ogni cosa, un angolo, un fallo laterale e non si finisce più"