Curtis Jones incontrerà i tifosi dell'Inter giovedì a Milano: tutte le info per prendere parte all'evento
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Un appuntamento imperdibile nel cuore di Milano, per sentirsi sempre più vicini all'Inter anche durante la sosta del campionato: giovedì 1° ottobre i tifosi nerazzurri potranno incontrare Curtis Jones all'Inter Store San Babila.
L'evento, che si terrà dalle ore 18:00 alle 19:00, permetterà a 100 tifosi nerazzurri di prendere parte a uno speciale Meet&Greet con il centrocampista inglese, durante il quale potranno condividere con Jones la propria passione nerazzurra in una sessione dedicata di foto e autografi.
Potranno partecipare all'evento i primi 100 tifosi che tra mercoledì 30 settembre e giovedì 1° ottobre acquisteranno una maglia gara presso l'Inter Store San Babila. Al momento dell’acquisto i supporters riceveranno un coupon che permetterà loro di accedere al Meet&Greet con Curtis Jones.
Un'occasione unica e imperdibile per tutti i tifosi nerazzurri, che potranno incontrare uno dei volti nuovi dell'Inter 2026/27: acquista la maglia nerazzurra e conosci Curtis Jones!
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