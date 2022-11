Inter, Curva Nord a Monaco in silenzio. Corteo e poi gara senza striscioni e cori

"Un lungo giorno di silenzio, con tanto di malumore di tanti tifosi sui social che avrebbero voluto sentire immediatamente parole decise. Poi ieri l’Inter è scesa in campo ufficialmente, con un comunicato inequivocabile, per condannare il caso curva Nord. Gli agenti continuano a visionare i filmati delle telecamere a circuito chiuso di San Siro e per ora non sono emersi elementi per una indagine penale. Mancano le formali denunce necessarie per aprire un fascicolo. Intanto il pm Paolo Storari, che coordina le indagini sull’omicidio, ha disposto l’autopsia sul corpo di Boiocchi. E non esclude alcuna pista, considerato il curriculum criminale: traffici su biglietti e parcheggi, droga, estorsioni. Fino al cordone ombelicale con Cosa Nostra e ‘Ndrangheta", racconta La Gazzetta dello Sport.