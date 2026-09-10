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Della rosa dell'Inter e dell'assenza di un trequartista nella formazione di Chivu ha parlato l'ex giocatore Gaetano D'Agostino a Le Foot Toujours:

"Manca il numero 10 all'Inter? Non so dove collocarlo con questo sistema di gioco. Non so al posto di chi, se prendere un dieci come un Nico Paz, una mezzala che poi diventa un trequartista, se deve essere una sottopunta più abile nell'uno contro uno per dare un po' più di imprevedibilità. La scelta del dieci nell'Inter secondo me va centellinata e va capito che tipologia di giocatore, ma questo non vuol dire che non serve. Io credo che non serva, ad esempio, un Nico Paz all'Inter, perché sono tutti bravi palleggiatori e hai bisogno di un centrocampo. Quello che sta mancando secondo me è Barella nel sua dinamismo, perché secondo me Barella non sta mancando, ma sta facendo delle cose che non gli competono, secondo me, e si sta perdendo quella che è la sua identità. Però il dieci all'Inter serve, bisogna capire quale".