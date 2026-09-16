Stéphane Dalmat, ex centrocampista dell'Inter, nel corso di una intervista concessa al portale AllRoma.it si è concentrato sul match tra i giallorossi e l'Inter in programma sabato. Queste le sue considerazioni: “Sappiamo che giocare contro la Roma soprattutto in casa sua è sempre difficile, i giallorossi stanno facendo un inizio di stagione straordinario con un grandissimo allenatore e l’Inter che fa quasi lo stesso mi auguro che sia una grande partita”.

Sono loro le due candidate per lo scudetto? “Io penso di sì, anche se siamo all’inizio della stagione e ci sono anche Napoli, Milan e la Lazio senza dimenticare il Como che può essere una sorpresa. Però dobbiamo aspettare altri giorni per avere le idee più chiare”.

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Probabilmente non ci sarà Calhanoglu…Si aspetta ancora Zielinski dal 1′? “E’ vero che l’Inter sarà senza Calhanoglu ed è differente visto che sappiamo quant’è importante il turco da tempo. Non so se sarà Zielinski a sostituirlo ma la rosa dell’Inter è forte e in campo ci sarà una grande squadra”.

E un suo giudizio su Gasperini e Chivu. Lei ha sempre detto che le piace molto il tecnico della Roma..“Per me è un grandissimo allenatore quello che ha fatto con l’Atalanta durante tanti anni e con meno soldi rispetto agli altri. A lui auguro di fare lo stesso con la Roma e per il momento sta facendo bene, Chivu fa un lavoro sulla continuità, è bravo ed intelligente e già dall’anno scorso ci divertiamo a vedere giocare l’Inter”.